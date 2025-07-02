Взрыв под Житомиром: два человека погибли, 15 пострадали

"В населенном пункте Березина возле Житомира на трассе M-06 произошло два взрыва. Мы можем констатировать о двух погибших, 15 человек пострадали", - отметил Бунечко.

Он уточнил, что также в результате взрыва были повреждены частные дома.

На месте инцидента развернули оперативный штаб. Пострадавшим предоставляют всю необходимую помощь. По трассе обеспечили минимальный проезд.

Также глава ОВА призвал украинцев, которые планировали поездку по трассе M-06, перенести ее до конца сегодняшнего дня, пока на месте работают оперативно-следственные группы.