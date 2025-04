Вибух у найбільшому порту на півдні Ірану: 18 загиблих, понад 700 поранених

У суботу в найбільшому порту Ірану, Бандар-Аббас, стався потужний вибух, ймовірно спричинений вибухом хімічних матеріалів.

За останніми даними, трагедія забрала життя щонайменше 18 осіб, а понад 700 людей отримали поранення.

An Ilyushin aircraft belonging to the I.R.G.C. helps with operations to extinguish the fire at Shahid Rajaee Port in southern Iran. pic.twitter.com/xsQvGDuemI — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) April 27, 2025

Вибух стався в порту Шахід Раджаї, коли Іран розпочав третій раунд ядерних переговорів зі Сполученими Штатами в Омані.

The explosion at Shahid Rajaee Port in Bandar Abbas, southern #Iran, on April 26 has left at least 14 dead and 750 injured as of April 27. Rescue teams are actively carrying out emergency operations.

Source: CCTV pic.twitter.com/tmaNFSI2db — Bridging News (@BridgingNews_) April 27, 2025

Однак, як зазначили джерела Reuters, не виявлено жодного зв’язку між цими двома подіями. Хоссейн Зафарі, речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій, звинуватив у трагедії неналежне зберігання хімікатів у контейнерах порту.

"Причиною вибуху стали хімічні речовини всередині контейнерів", - заявив Зафарі.

Раніше генеральний директор управління кризовими ситуаціями попереджав про небезпеку на цьому об'єкті.

Офіційні канали новин Ірану показали кадри величезної чорно-помаранчевої хмари диму, що піднімалася після вибуху, а також руйнування офісної будівлі з вибитими дверима і розкиданими паперами.

The footage of the explosion at Shahid Rajaee Port begins with an orange mist caused by Ammonium Nitrate, a substance commonly used as fertilizer, followed by a fire and culminating in the main explosion. pic.twitter.com/t9k0Lm1fGi — The Tradesman (@The_Tradesman1) April 27, 2025

Вибухи пошкодили вікна на кілька кілометрів навколо, а звуки вибухів були чутні навіть на острові Кешм, розташованому за 26 км від порту.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав провести розслідування інциденту та направив на місце міністра внутрішніх справ.

За словами представників місцевої влади, рятувальники продовжують гасити пожежі, а митники евакуювали вантажівки з району вибуху.

В діяльності порту Шахід Раджаї тимчасово припинено рух.

Цей порт є найбільшим контейнерним центром Ірану і має стратегічне значення через своє розташування поруч з Ормузькою протокою.