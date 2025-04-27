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Взрыв в крупнейшем порту на юге Ирана: 18 погибших, более 700 раненых

Воскресенье 27 апреля 2025 10:40
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Взрыв в крупнейшем порту на юге Ирана: 18 погибших, более 700 раненых Фото: Взрыв в порту Шахид Раджаи в Иране (WatchTowerGW)
Автор: Владислава Ткаченко

В субботу в результате мощного взрыва в порту Бандар-Аббас на юге Ирана погибли 18 человек, почти тысячи получили ранения. Причиной трагедии, вероятно, стало ненадлежащее хранение химических материалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В субботу в крупнейшем порту Ирана, Бандар-Аббас, произошел мощный взрыв, вероятно вызванный взрывом химических материалов.

По последним данным, трагедия унесла жизни по меньшей мере 18 человек, а более 700 человек получили ранения.

Взрыв произошел в порту Шахид Раджаи, когда Иран начал третий раунд ядерных переговоров с Соединенными Штатами в Омане.

Однако, как отметили источники Reuters, не обнаружено никакой связи между этими двумя событиями. Хоссейн Зафари, представитель иранской организации по урегулированию кризисных ситуаций, обвинил в трагедии ненадлежащее хранение химикатов в контейнерах порта.

"Причиной взрыва стали химические вещества внутри контейнеров", - заявил Зафари.

Ранее генеральный директор управления кризисными ситуациями предупреждал об опасности на этом объекте.

Официальные новостные каналы Ирана показали кадры огромного черно-оранжевого облака дыма, поднимавшегося после взрыва, а также разрушения офисного здания с выбитыми дверями и разбросанными бумагами.

Взрывы повредили окна на несколько километров вокруг, а звуки взрывов были слышны даже на острове Кешм, расположенном в 26 км от порта.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал провести расследование инцидента и направил на место министра внутренних дел.

По словам представителей местных властей, спасатели продолжают тушить пожары, а таможенники эвакуировали грузовики из района взрыва.

В деятельности порта Шахид Раджаи временно прекращено движение.

Этот порт является крупнейшим контейнерным центром Ирана и имеет стратегическое значение из-за своего расположения рядом с Ормузским проливом.

Взрыв в порту Бандар-Аббас

Напомним, что вчера, 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Разрушено офисное здание.

Волна взрыва была настолько мощной, что разрушила офисное здание и повредила десятки автомобилей. Работа порта временно приостановлена для ликвидации последствий.

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