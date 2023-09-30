Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом ліквідували: фото та відео

"О 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів поблизу села Стримба Надвірнянського району та допоміжної споруди на площі 20 квадратних метрів, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, в результаті вибуху та пожежі постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Їх госпіталізували.

"Засувки на нафтопроводі перекриті. На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС", - додали в рятувальній службі.

Реакція "Укрнафти"

В компанії "Укрнафта" прокоментували надзвичайну ситуацію, яка сталася на Прикарпатті. Там зазначили, що спеціалісти "Укрнафти" працювали разом з рятувальниками над ліквідацією наслідки пориву нафтопроводу.

"Наразі ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено. Обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи", - йдеться в заяві "Укрнафти" на сторінці у Facebook.

Вибух під Івано-Франківськом

Сьогодні вдень місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.

Спочатку очевидці говорили, що нібито стався вибух газопроводу або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше з'ясувалося, що поблизу села Стримба стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.

Мер Надвірної Зіновій Андрійович розповідав, що постраждали 5 людей. Серед постраждалих були двоє дорослих та троє дітей.

Все, що відомо про вибух на Прикарпатті, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, цього тижня вибух стався на газопроводі в Полтавській області. Тоді під час повітряної тривоги сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.