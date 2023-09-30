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Під Івано-Франківськом пролунав вибух. Над селом здіймається дим: що відомо

Івано-Франківська область, Субота 30 вересня 2023 17:17
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Під Івано-Франківськом пролунав вибух. Над селом здіймається дим: що відомо Фото: на місце вибуху виїхали бригади ДСНС (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Данило Крамаренко, Дмитро Левицький

Під Івано-Франківськом стався вибух біля села Стримба Надвірнянської громади. Над селом здіймається густий чорний дим.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо станом на зараз.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації місцевих Telegram-каналів, ексклюзивні коментарі спікерів Державної служби з надзвичайних ситуацій для РБК-Україна.

Як пише Telegram-канали "Івано-Франківськ 24/7", спочатку очевидці повідомили про вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось "пов'язане з нафтою".

Також у мережі публікують момент самого вибуху.

Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі РБК-Україна повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.

Речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович розповіла РБК-Україна, що на даний момент немає інформації, що і де горить. Докладніші відомості будуть після прибуття рятувальників на місце.

Нагадаємо, раніше цього тижня через розгерметизацію на магістральному газопроводі стався вибух у Лубенському районі Полтавської області. Вибух пролунав під час повітряної тривоги.

Загрози населеним пунктам не було.

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ДСНС Івано-Франківська область Вибух
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