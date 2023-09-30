Під Івано-Франківськом пролунав вибух. Над селом здіймається дим: що відомо
Під Івано-Франківськом стався вибух біля села Стримба Надвірнянської громади. Над селом здіймається густий чорний дим.
РБК-Україна розповідає про те, що відомо станом на зараз.
Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації місцевих Telegram-каналів, ексклюзивні коментарі спікерів Державної служби з надзвичайних ситуацій для РБК-Україна.
Як пише Telegram-канали "Івано-Франківськ 24/7", спочатку очевидці повідомили про вибух газопроводу, проте пізніше уточнили, що вибухнуло щось "пов'язане з нафтою".
Також у мережі публікують момент самого вибуху.
Прес-секретарка Державної служби з надзвичайних ситуацій Світлана Водолага у коментарі РБК-Україна повідомила, що на місце інциденту виїхали бригади рятувальників.
Речниця ДСНС Прикарпаття Христина Перцович розповіла РБК-Україна, що на даний момент немає інформації, що і де горить. Докладніші відомості будуть після прибуття рятувальників на місце.
Нагадаємо, раніше цього тижня через розгерметизацію на магістральному газопроводі стався вибух у Лубенському районі Полтавської області. Вибух пролунав під час повітряної тривоги.
Загрози населеним пунктам не було.
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