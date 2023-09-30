Взрыв на нефтепроводе под Ивано-Франковском ликвидировали: фото и видео

"В 17:54 ликвидирован пожар разлитых нефтепродуктов вблизи села Стрымба Надворнянского района и вспомогательного сооружения на площади 20 квадратных метров, произошедший в результате порыва нефтепровода", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, в результате взрыва и пожара пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Их госпитализировали.

"Задвижки на нефтепроводе перекрыты. На месте происшествия привлекались 18 человек и 4 единицы техники ГСЧС", - добавили в спасательной службе.

Реакция "Укрнафты"

В компании "Укрнафта" прокомментировали чрезвычайную ситуацию, произошедшую на Прикарпатье. Там отметили, что специалисты "Укрнафты" работали вместе со спасателями над ликвидацией последствий порыва нефтепровода.

"Сейчас ситуация контролируемая. Район разгерметизации трубопровода локализован. Транспортировка нефтепродуктов по трубопроводу остановлена. Обстоятельства чрезвычайного происшествия выясняются, на месте работают правоохранительные органы", - говорится в заявлении "Укрнафты" на странице Facebook.

Взрыв под Ивано-Франковском

Сегодня днем местные Telegram-каналы опубликовали фото и видео из села Стрымба, расположенного в 30 километрах от Ивано-Франковска.

Сначала очевидцы говорили, что якобы произошел взрыв газопровода или разразилось что-то "связанное с нефтью". Позже выяснилось, что вблизи села Стрымба произошел порыв нефтепровода, после чего вспыхнул пожар.

Мэр Надворной Зиновий Андреевич рассказывал, что пострадали 5 человек. Среди пострадавших были двое взрослых и трое детей.

Все, что известно о взрыве в Прикарпатье, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.

Напомним, на этой неделе взрыв произошел на газопроводе в Полтавской области. Тогда во время воздушной тревоги произошла разгерметизация на магистральном газопроводе.