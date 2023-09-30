ua en ru
Сб, 30 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом ліквідували: фото та відео

Стримба, Субота 30 вересня 2023 18:59
UA EN RU
Вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом ліквідували: фото та відео Фото: вибух на нафтопроводі стався під Івано-Франківськом ліквідували (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Левицький

Рятувальники ліквідували пожежу, яка спалахнула через вибух на нафтопроводі під Івано-Франківськом. В результаті інциденту постраждали шестеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та "Укрнафту".

"О 17:54 ліквідовано пожежу розлитих нафтопродуктів поблизу села Стримба Надвірнянського району та допоміжної споруди на площі 20 квадратних метрів, що сталася внаслідок пориву нафтопроводу", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, в результаті вибуху та пожежі постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. Їх госпіталізували.

"Засувки на нафтопроводі перекриті. На місці події залучалися 18 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС", - додали в рятувальній службі.

Реакція "Укрнафти"

В компанії "Укрнафта" прокоментували надзвичайну ситуацію, яка сталася на Прикарпатті. Там зазначили, що спеціалісти "Укрнафти" працювали разом з рятувальниками над ліквідацією наслідки пориву нафтопроводу.

"Наразі ситуація контрольована. Район розгерметизації трубопроводу локалізовано. Транспортування нафтопродуктів трубопроводом зупинено. Обставини надзвичайної події з'ясовуються, на місці працюють правоохоронні органи", - йдеться в заяві "Укрнафти" на сторінці у Facebook.

Вибух під Івано-Франківськом

Сьогодні вдень місцеві Telegram-канали опублікували фото та відео з села Стримба, яке розташоване за 30 кілометрів від Івано-Франківська.

Спочатку очевидці говорили, що нібито стався вибух газопроводу або вибухнуло щось "пов'язане з нафтою". Пізніше з'ясувалося, що поблизу села Стримба стався порив нафтопроводу, після чого спалахнула пожежа.

Мер Надвірної Зіновій Андрійович розповідав, що постраждали 5 людей. Серед постраждалих були двоє дорослих та троє дітей.

Все, що відомо про вибух на Прикарпатті, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, цього тижня вибух стався на газопроводі в Полтавській області. Тоді під час повітряної тривоги сталася розгерметизація на магістральному газопроводі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Івано-Франківськ Івано-Франківська область Пожежа Вибух
NEWS
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
Росіяни за два тижні до вторгнення провели "цікаву нараду". Буданов розкрив деталі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних