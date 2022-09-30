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Вибух міни біля Запорізької АЕС пошкодив електричний трансформатор, - МАГАТЕ

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Україна, П'ятниця 30 вересня 2022 20:04
Вибух міни біля Запорізької АЕС пошкодив електричний трансформатор, - МАГАТЕ Фото: Вибух міни біля Запорізької АЕС пошкодив електричний трансформатор (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Вибух наземної міни, шостий цього тижня, пошкодив низьковольтний електричний кабель біля Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку МАГАТЕ.

"Вибух пошкодивши при цьому електричний трансформатор", - йдеться в повідомленні.

Проте, за словами місії МАГАТЕ, це безпосередньо не вплинуло на системи безпеки.

Також було повідомлено, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі стурбований ядерною та фізичною безпекою ЗАЕС.

Нагадаємо, що вчора трапились ще два вибухи поблизу Запорізької АЕС.

Раніше тварини спровокували три вибухи протипіхотних мін поблизу Запорізької АЕС.

Вчора "Енергоатом" спростував повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Війна в Україні
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