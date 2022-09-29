Офіційно. "Енергоатом" спростував повідомлення про пожежу на Запорізькій АЕС

Пожежі на території Запорізької АЕС не було зафіксовано. Всі заяви про нібито "загоряння" другого енергоблоку є фейковими.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник "Енергоатому" Леонід Олійник.

Зазначимо, що НАЕК "Енергоатом" у своєму Telegram-каналі також опублікувала заяву, в якій спростувала інформацію про нібито пожежу на станції.

Заява "Енергоатому"

"Офіційно інформуємо, що це не відповідає дійсності. Станом на 15:40 29 вересня 2022 року на енергоблоках Запорізької АЕС не зафіксовано пожеж та загорянь", - йдеться в повідомленні.

У компанії припускають, що зазначена недостовірна інформація з‘явилась внаслідок наступної події.

"Периметр навколо ЗАЕС - замінований російськими військовими, які перебувають на станції. Вже було шість випадків, коли ці міни вибухали через диких кабанів, собак, лис. Сьогодні на периметрі стався черговий вибух - на лінії подачі напруги на азотно-кисневу станцію від енергоблоку №6. Внаслідок вибуху лінію пошкодило, через стрибок напруги сталося коротке замикання одного з трансформаторів напруги на енергоблоці №6 із незначним задимленням. З міркувань безпеки викликали пожежний розрахунок, але задіювати його не довелося, оскільки у тому не було необхідності", - пояснили в "Енергоатомі".

Там також зазначили, що наразі найбільшу небезпеку представляє замінований росіянами периметр станції та підходи і під'їзди до неї.

"Гарантувати повну безпеку ЗАЕС та навколо можна лише в один спосіб - створенням безпекової зони, деокупацією станції та поверненням її під контроль держави України", - додають в повідомленні.

Що сталося

Зазначимо, сьогодні російські Telegram-канали почали розганяти інформацію про нібито пожежу на території Запорізької АЕС. Повідомляючи про нібито загоряння другого енергоблоку.

Згодом голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко закликав не панікувати та заявив, що ситуація з'ясовується та додав, що радіаційний стан на ЗАЕС в нормі.

Нагадаємо, що це далеко не перші провокації росіян на Запорізькій АЕС. Так, нещодавно МАГАТЕ повідомило про три вибухи протипіхотних мін поблизу станції.