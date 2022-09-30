Взрыв мины возле Запорожской АЭС повредил электрический трансформатор, - МАГАТЭ
Взрыв наземной мины, шестой на этой неделе, повредил низковольтный электрический кабель возле Запорожской АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.
"Взрыв повредил при этом электрический трансформатор", - говорится в сообщении.
Однако, по словам миссии МАГАТЭ, это напрямую не повлияло на системы безопасности.
Также было сообщено, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен ядерной и физической безопасностью ЗАЭС.
Напомним, что вчера произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС.
Ранее животные спровоцировали три взрыва противопехотных мин вблизи Запорожской АЭС.
Вчера "Энергоатом" опроверг сообщения о пожаре на Запорожской АЭС.
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