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Взрыв мины возле Запорожской АЭС повредил электрический трансформатор, - МАГАТЭ

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Украина, Пятница 30 сентября 2022 20:04
Взрыв мины возле Запорожской АЭС повредил электрический трансформатор, - МАГАТЭ Фото: Взрыв мины возле Запорожской АЭС повредил электрический трансформатор (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Взрыв наземной мины, шестой на этой неделе, повредил низковольтный электрический кабель возле Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Взрыв повредил при этом электрический трансформатор", - говорится в сообщении.

Однако, по словам миссии МАГАТЭ, это напрямую не повлияло на системы безопасности.

Также было сообщено, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоен ядерной и физической безопасностью ЗАЭС.

Напомним, что вчера произошло еще два взрыва вблизи Запорожской АЭС.

Ранее животные спровоцировали три взрыва противопехотных мин вблизи Запорожской АЭС.

Вчера "Энергоатом" опроверг сообщения о пожаре на Запорожской АЭС.

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Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
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