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Вибух у Мелітополі: росіяни заявляють про "замах" на колаборанта, його госпіталізували

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Мелітополь, П'ятниця 12 травня 2023 17:10
Вибух у Мелітополі: росіяни заявляють про "замах" на колаборанта, його госпіталізували Фото: Окупанти у Мелітополі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні у Мелітополі (Запорізька область) скоєно "замах" на в.о. заступника "міністра" будівництва, архітектури та ЖКГ. Він отримав поранення, його доправили до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Слідчого комітету РФ.

"12 травня 2023 року в сміттєвій урні, розташованій біля під'їзду багатоквартирного будинку в місті Мелітополі, невстановлена особа "заклала саморобний вибуховий пристрій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що його діяли, коли в.о. заступника "міністра" виходив із під'їзду. В результаті чоловікові заподіяно міно-вибухові травми. Колаборанта доставлено до медичного закладу.

Російські "слідчі" вже розслідують справу за фактом "замаху" на вбивство загальнонебезпечним способом.

Раніше повідомлялось, що у тимчасово окупованому російськими військовими Мелітополі (Запорізька область) вранці 12 травня пролунав сильний вибух.

На початку травня в тимчасово окупованому Мелітополі намагалися ліквідувати чергового гауляйтера - внаслідок підриву вибухівки він отримав травми та був госпіталізований.

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