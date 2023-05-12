Взрыв в Мелитополе: россияне заявляют о "покушении" на коллаборанта, его госпитализировали

Сегодня в Мелитополе (Запорожская область) совершено "покушение" на и.о. замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ. Он получил ранение, его доставили в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Следственного комитета РФ .

"12 мая 2023 года в мусорной урне, расположенной у подъезда многоквартирного дома в городе Мелитополе, неустановленное лицо "заложило самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его действовали, когда и. заместителя "министра" выходил из подъезда. В результате мужчине причинены мино-взрывные травмы. Коллаборант доставлен в медицинское учреждение.

Российские "следователи" уже расследуют дело по факту "покушения" на убийство общеопасным способом.