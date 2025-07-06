Вибух у Києві стався не на ТЕЦ-6: у мерії назвали місце і причину

В Києві вдень неділі, 6 липня, пролунав вибух. Чорний дим підіймався в небо неподалік від ТЕЦ-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Після інциденту місцеві Telegram-канали повідомляли, що вибух стався до ТЕЦ-6, проте мер спростував цю інформацію.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення", - заявив він.

Водночас Кличко пояснив, що попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.

"Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", - додав він.

Оновлено о 17:05.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

"Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано", - додав він.

Тим часом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.

В компанії зауважили, що деякі ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за їх даними, інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстренні служби", - зауважили в компанії.