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Вибух у Києві стався не на ТЕЦ-6: у мерії назвали місце і причину

Київ, Неділя 06 липня 2025 17:03
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Вибух у Києві стався не на ТЕЦ-6: у мерії назвали місце і причину Фото: в Києві пролунав вибух (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

В Києві вдень неділі, 6 липня, пролунав вибух. Чорний дим підіймався в небо неподалік від ТЕЦ-6.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Після інциденту місцеві Telegram-канали повідомляли, що вибух стався до ТЕЦ-6, проте мер спростував цю інформацію.

"Вибух, про який пишуть наразі Telegram-канали до ТЕЦ-6 не має відношення", - заявив він.

Водночас Кличко пояснив, що попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ.

"Постраждалих наразі немає. Екстрені служби на місці", - додав він.

Оновлено о 17:05.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

"Очікуємо від фахівців орієнтовний час повернення світла. Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано", - додав він.

Тим часом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.

В компанії зауважили, що деякі ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за їх даними, інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

"Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутнє. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає. Загрози для енергопостачання Києва також немає. На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстренні служби", - зауважили в компанії.

Зауважимо, що сьогодні вдень в Києві на Троєщині чули вибухи. Після цього місцеві пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло.

Вибухи в Києві

Нагадаємо, що цієї весни в Києві було зафіксовано відразу два вибухи, які не були пов'язані з військовими діями в країні.

Спершу надзвичайна ситуація відбулась 3 квітня на ринку "Юність" у Деснянському районі Києва. Як відомо, внаслідок вибуху там загинули дві людини.

Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Другий вибух відбувся того ж дня у Дніпровському районі Києва. Причиною стало те, що чоловік підняв нерозпізнаний предмет і той здетонував в його руках.

Додамо також, що ще восени минулого року в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Тоді внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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