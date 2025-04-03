Другий вибух у Києві: у Дніпровському районі предмет здетонував в руках чоловіка

У Дніпровському районі Києва стався вибух. Чоловік отримав травми, коли нерозпізнаний предмет здетонував в його руках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Просимо відповідально ставитись до повідомлень у зв'язку з надзвичайними подіями, керуватися лише інформацією офіційних служб. Правоохоронці, рятувальники та медики повністю відпрацьовують всі можливі позаштатні ситуації", - зауважили в КМВА.

Внаслідок вибуху уламками йому посікло живіт. Наразі відомо, що постраждалому надається медична допомога.

Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою.

За даними адміністрації, у Дніпровському районі міста чоловік травмувався внаслідок вибуху біля гаражів.

Вибухи в Києві

Зауважимо, що це вже другий зафіксований вибух в місті за сьогодні. Перша надзвичайна ситуація відбулась у Деснянському районі Києва.

Там на ринку "Юність" пролунав вибух у кіоску. На жаль, дві людини загинуло. Причину вибуху наразі встановлюють фахівці.

Детальніше про надзвичайну ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Зауважимо, що восени в Дніпровському районі в руках чоловіка здетонувала коробка з вибухівкою. Того разу внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

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