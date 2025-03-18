Вибух у Києві. Кличко заявив про падіння уламків на території школи

У Києві вранці вівторка, 18 березня, пролунав вибух. Зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу в одному з районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Наразі не відомо, чи є постраждалі в результаті падіння уламків.
Оновлено о 09:50.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на території навчального закладу по вулиці Путивльська у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого дрона.
"На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", - написав він.
Згодом Ткаченко уточнив, що займання ліквідовано, далі на місці працюватимуть піротехники.
Сьогодні вранці у Києві та двох північних областях було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожого безпілотника.
Близько 09:15 у столиці пролунали звуки вибуху.
Станом на 09:21 у Києві було оголошено про відбій тривоги.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація на постійній основі завдає обстрілів по території України. Для своїх атак росіяни застосовують різні типи ракет, керовані авіаційні бомби, дрони й артилерією.
Зокрема, вчора ввечері російські безпілотники заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".
Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.
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