Вибух у Києві. Кличко заявив про падіння уламків на території школи
У Києві вранці вівторка, 18 березня, пролунав вибух. Зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу в одному з районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.
"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.
Наразі не відомо, чи є постраждалі в результаті падіння уламків.
Оновлено о 09:50.
Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на території навчального закладу по вулиці Путивльська у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого дрона.
"На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", - написав він.
Згодом Ткаченко уточнив, що займання ліквідовано, далі на місці працюватимуть піротехники.
Вибух у Києві 18 березня
Сьогодні вранці у Києві та двох північних областях було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожого безпілотника.
Близько 09:15 у столиці пролунали звуки вибуху.
Станом на 09:21 у Києві було оголошено про відбій тривоги.
Обстріли України з боку Росії
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація на постійній основі завдає обстрілів по території України. Для своїх атак росіяни застосовують різні типи ракет, керовані авіаційні бомби, дрони й артилерією.
Зокрема, вчора ввечері російські безпілотники заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".
Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.
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