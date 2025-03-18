Вибух у Києві. Кличко заявив про падіння уламків на території школи

У Києві вранці вівторка, 18 березня, пролунав вибух. Зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу в одному з районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка.

"За попередньою інформацією, в Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на території школи. Екстрені служби прямують на місце", - повідомив Кличко.

Наразі не відомо, чи є постраждалі в результаті падіння уламків.

Оновлено о 09:50.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що на території навчального закладу по вулиці Путивльська у Деснянському районі зафіксовано падіння уламків збитого ворожого дрона.

"На відкритій місцевості займання. Працюють служби. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється. Учні школи під час тривоги знаходились в укритті", - написав він.

Згодом Ткаченко уточнив, що займання ліквідовано, далі на місці працюватимуть піротехники.

Вибух у Києві 18 березня

Сьогодні вранці у Києві та двох північних областях було оголошено сигнал повітряної тривоги. Повітряні сили попереджали про загрозу ворожого безпілотника.

Близько 09:15 у столиці пролунали звуки вибуху.

Станом на 09:21 у Києві було оголошено про відбій тривоги.

Обстріли України з боку Росії

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація на постійній основі завдає обстрілів по території України. Для своїх атак росіяни застосовують різні типи ракет, керовані авіаційні бомби, дрони й артилерією.

Зокрема, вчора ввечері російські безпілотники заходили у повітряний простір країни з кількох напрямків. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через атаку "Шахедів".

Пізніше стало відомо, що у районі Черкас було чутно вибухи.