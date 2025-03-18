Взрыв в Киеве. Кличко заявил о падении обломков на территории школы

В Киеве утром вторника, 18 марта, прогремел взрыв. Зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения в одном из районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.

Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате падения обломков.

Взрыв в Киеве 18 марта

Сегодня утром в Киеве и двух северных областях был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеского беспилотника.

Около 09:15 в столице раздались звуки взрыва.

По состоянию на 09:21 в Киеве было объявлено об отбое тревоги.

Обстрелы Украины со стороны России

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация на постоянной основе наносит обстрелы по территории Украины. Для своих атак россияне применяют различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы, дроны и артиллерией.

В частности, вчера вечером российские беспилотники заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.