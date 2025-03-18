Взрыв в Киеве. Кличко заявил о падении обломков на территории школы
В Киеве утром вторника, 18 марта, прогремел взрыв. Зафиксировано падение обломков на территории учебного заведения в одном из районов города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", - сообщил Кличко.
Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате падения обломков.
Взрыв в Киеве 18 марта
Сегодня утром в Киеве и двух северных областях был объявлен сигнал воздушной тревоги. Воздушные силы предупреждали об угрозе вражеского беспилотника.
Около 09:15 в столице раздались звуки взрыва.
По состоянию на 09:21 в Киеве было объявлено об отбое тревоги.
Обстрелы Украины со стороны России
Напомним, с начала полномасштабного вторжения Российская Федерация на постоянной основе наносит обстрелы по территории Украины. Для своих атак россияне применяют различные типы ракет, управляемые авиационные бомбы, дроны и артиллерией.
В частности, вчера вечером российские беспилотники заходили в воздушное пространство страны с нескольких направлений. Во многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".
Позже стало известно, что в районе Черкасс были слышны взрывы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.