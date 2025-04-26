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Вибух в Ірані: через масштабну пожежу вже 8 загиблих, постраждалих майже 750

Фото: у порту Шахід Раджаї в Ірані стався вибух (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

У порту Шахід Раджаї в Ірані триває ліквідація наслідків масштабної пожежі. Кількість постраждалих наближається до 750 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mehr News.

Згідно з останніми статистичними даними, оприлюдненими міністром внутрішніх справ Ірану Ескандаром Момені, кількість загиблих у результаті вибуху зросла до 8, а ще майже 750 отримали поранення. 

 

Міністр внутрішніх справ розповів, що станом на зараз 212 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, а решта були направлені до медичних закладів провінції, сусідніх міст і навіть сусідніх провінцій. 

Відомо, що в останні години пожежа посилилась, а вогонь поширився на довколишні вантажні контейнери.

Причина інциденту досі невідома, оскільки відповідні органи все ще проводять розслідування. Місцева влада вважає, що вибух стався через один з вантажних контейнерів у порту.

Вибух в порту Ірану

Нагадаємо, що сьогодні, 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірса.

Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.

Спочатку ЗМІ писали про 516 постраждалих та 4 загиблих.

Через вибух роботу порту призупинили, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.

Детальніше про вибух, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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ІранВибух