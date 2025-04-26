Вибух в Ірані: через масштабну пожежу вже 8 загиблих, постраждалих майже 750

Згідно з останніми статистичними даними, оприлюдненими міністром внутрішніх справ Ірану Ескандаром Момені, кількість загиблих у результаті вибуху зросла до 8, а ще майже 750 отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ розповів, що станом на зараз 212 постраждалих отримали допомогу амбулаторно, а решта були направлені до медичних закладів провінції, сусідніх міст і навіть сусідніх провінцій.

Відомо, що в останні години пожежа посилилась, а вогонь поширився на довколишні вантажні контейнери.

Причина інциденту досі невідома, оскільки відповідні органи все ще проводять розслідування. Місцева влада вважає, що вибух стався через один з вантажних контейнерів у порту.