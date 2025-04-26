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Взрыв в Иране: из-за масштабного пожара уже 8 погибших, пострадавших почти 750

Фото: в порту Шахид Раджаи в Иране произошел взрыв (скрин видео)
Автор: Карина Левицкая

В порту Шахид Раджаи в Иране продолжается ликвидация последствий масштабного пожара. Количество пострадавших приближается к 750 людям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mehr News.

Согласно последним статистическим данным, обнародованным министром внутренних дел Ирана Эскандаром Момени, количество погибших в результате взрыва возросло до 8, а еще почти 750 получили ранения.

Министр внутренних дел рассказал, что по состоянию на сейчас 212 пострадавших получили помощь амбулаторно, а остальные были направлены в медицинские учреждения провинции, соседних городов и даже соседних провинций.

Известно, что в последние часы пожар усилился, а огонь распространился на близлежащие грузовые контейнеры.

Причина инцидента до сих пор неизвестна, поскольку соответствующие органы все еще проводят расследование. Местные власти считают, что взрыв произошел из-за одного из грузовых контейнеров в порту.

Взрыв в порту Ирана

Напомним, что сегодня, 26 апреля в порту на юге Ирана произошел мощный взрыв. Эпицентром взрыва стало административное здание возле пирса.

Инцидент произошел около 12:30 по местному времени в порту Шахид Раджаи. На место происшествия оперативно прибыли группы быстрого реагирования.

Сначала СМИ писали о 516 пострадавших и 4 погибших.

Из-за взрыва работу порта приостановили, чтобы спасательные и силовые службы могли взять ситуацию под контроль.

Подробнее о взрыве, можно узнать в материале РБК-Украина.

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ИранВзрыв