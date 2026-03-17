Вибух і пожежа у Львові: в частині міста можливі перебої з газом

У Львові після вибуху та пожежі, що сталися ввечері 16 березня в районі Галицького перехрестя, для частини мешканців тимчасово призупинили подачу газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.
За даними газовиків, увечері 16 березня через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання.
Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв на приватній стоянці тривалий час.
Пожежу локалізували ще ввечері, однак для безпеки тимчасово припинили подачу газу.
Без газу наразі залишаються:
Як зазначили у мерії, відновлення газопостачання вже розпочали. Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах.
За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на вул. Б. Хмельницького надійшло о 21:53. На момент прибуття вогонь повністю охопив автобус. Ліквідувати пожежу вдалося о 22:14. Обійшлося без постраждалих.
На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки та інші екстрені служби.
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.