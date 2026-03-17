UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вибух і пожежа у Львові: в частині міста можливі перебої з газом

09:48 17.03.2026 Вт
2 хв
Перебої можуть бути в районі перехрестя, де стався вибух
aimg Ірина Глухова
Фото: у Львові можуть бути перебої з газом після пожежі (Getty Images)

У Львові після вибуху та пожежі, що сталися ввечері 16 березня в районі Галицького перехрестя, для частини мешканців тимчасово призупинили подачу газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівської міської ради.

Читайте також: У Львові після потужного вибуху палає автобус: містяни скаржаться на стрибки напруги

За даними газовиків, увечері 16 березня через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання.

Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв на приватній стоянці тривалий час.

Пожежу локалізували ще ввечері, однак для безпеки тимчасово припинили подачу газу.

Без газу наразі залишаються:

  • с. Малехів;
  • вул. Володимира Великого у м. Дубляни;
  • частково вул. Богдана Хмельницького у Львові.

Як зазначили у мерії, відновлення газопостачання вже розпочали. Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах.

Що передувало

Нагадаємо, вчора увечері, 16 березня, у Львові пролунав вибух, після чого на одній зі стоянок загорівся автобус. Йдеться не про громадський транспорт.

За даними рятувальників, повідомлення про пожежу на вул. Б. Хмельницького надійшло о 21:53. На момент прибуття вогонь повністю охопив автобус. Ліквідувати пожежу вдалося о 22:14. Обійшлося без постраждалих.

На місце події прибули слідчо-оперативна група, патрульні, вибухотехніки та інші екстрені служби.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛьвівВибухГаз