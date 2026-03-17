Вибух і пожежа у Львові: в частині міста можливі перебої з газом

За даними газовиків, увечері 16 березня через падіння високовольтного кабелю та потрапляння напруги в газову мережу сталося займання обладнання.

Унаслідок цього також загорівся автобус, який був припаркований поруч. Він не є громадським транспортом Львова і стояв на приватній стоянці тривалий час.

Пожежу локалізували ще ввечері, однак для безпеки тимчасово припинили подачу газу.

Без газу наразі залишаються:

с. Малехів;

вул. Володимира Великого у м. Дубляни;

частково вул. Богдана Хмельницького у Львові.

Як зазначили у мерії, відновлення газопостачання вже розпочали. Роботи можуть тривати кілька годин, тож упродовж дня можливі тимчасові незручності також у довколишніх населених пунктах.