Взрыв и пожар во Львове: в части города возможны перебои с газом

По данным газовиков, вечером 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования.

В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял на частной стоянке длительное время.

Пожар локализовали еще вечером, однако для безопасности временно прекратили подачу газа.

Без газа пока остаются:

с. Малехов;

ул. Владимира Великого в г. Дубляны;

частично ул. Богдана Хмельницкого во Львове.

Как отметили в мэрии, восстановление газоснабжения уже начали. Работы могут длиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах.