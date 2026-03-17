Взрыв и пожар во Львове: в части города возможны перебои с газом

Во Львове после взрыва и пожара, произошедших вечером 16 марта в районе Галицкого перекрестка, для части жителей временно приостановили подачу газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Львовского городского совета.
По данным газовиков, вечером 16 марта из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования.
В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом. Он не является общественным транспортом Львова и стоял на частной стоянке длительное время.
Пожар локализовали еще вечером, однако для безопасности временно прекратили подачу газа.
Без газа пока остаются:
Как отметили в мэрии, восстановление газоснабжения уже начали. Работы могут длиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах.
По данным спасателей, сообщение о пожаре на ул. Б. Хмельницкого поступило в 21:53. На момент прибытия огонь полностью охватил автобус. Ликвидировать пожар удалось в 22:14. Обошлось без пострадавших.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, патрульные, взрывотехники и другие экстренные службы.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.