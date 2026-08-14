"Вибух" дезінформації в Польщі: як РФ намагається посварити Варшаву та Київ

Російські спецслужби активізували масштабну кампанію з дезінформації у Польщі, використовуючи історичні суперечки між Варшавою та Києвом для розколу між союзниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Росіяни зосередилися на чутливих історичних темах часів Другої світової війни, а також обурення українськими біженцями.
Заступник міністра цифровізації Польщі Павел Ольшевський заявив, що після виникнення публічної суперечки російська дезінформація буквально "вибухнула" у соцмережах і на офіційних російських медіаплатформах. Згодом ці наративи почали підхоплювати й окремі польські медіа.
За даними аналізу Польського інституту міжнародних відносин (PISM), обсяг антиукраїнського контенту польською мовою в соцмережах X, Facebook, Instagram, TikTok та YouTube зріс більш ніж на 250%.
Експерти відзначають зміну тактики ворога та застерігають про наступні особливості атаки:
Ольшевський наголосив, що потік дезінформації щодо суперечки "впав на сприйнятливий ґрунт".
У той же час Москва традиційно відкрещується від будь-яких інформаційних атак. У посольстві РФ у Варшаві заявили, що звинувачення є "безпідставними", а Росія нібито "не втручається у відносини між іншими державами".
Нагадаємо, наприкінці травня між Україною та Польщею виникла дипломатична напруженість після того, як український президент Володимир Зеленський присвоїв одному зі спецпідрозділів ЗСУ почесне найменування "Героїв УПА".
Цей крок викликав критику з боку Варшави. У Польщі вважають Українську повстанську армію відповідальною за Волинську трагедію 1943-1945 років, яку визнають геноцидом польського населення.
На тлі дискусій навколо історичної пам'яті та оцінки діяльності УПА президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Згодом від цієї державної нагороди також відмовилися колишні президенти України.