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"Взрыв" дезинформации в Польше: как РФ пытается поссорить Варшаву и Киев

18:05 14.08.2026 Пт
2 мин
После начала польско-украинского конфликта объем антиукраинского контента вырос более чем на 250%
aimg Валерий Ульяненко
Фото: украинские беженцы в Польше (Getty Images)

Российские спецслужбы активизировали масштабную кампанию по дезинформации в Польше, используя исторические споры между Варшавой и Киевом для раскола между союзниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Россияне сосредоточились на чувствительных исторических темах Второй мировой войны, а также возмущения украинскими беженцами.

Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что после возникновения публичного спора российская дезинформация буквально "взорвалась" в соцсетях и на официальных российских медиаплатформах. Впоследствии эти нарративы начали подхватывать и отдельные польские медиа.

Прыжок на 250% и новая тактика ботов

По данным анализа Польского института международных отношений (PISM), объем антиукраинского контента на польском языке в соцсетях X, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube вырос более чем на 250%.

Эксперты отмечают изменение тактики врага и предостерегают о следующих особенностях атаки:

  • искусственная накрутка: значительная часть контента генерируется ботофермами, чтобы создать иллюзию массового возмущения среди поляков;
  • использование реальных поводов: россияне почти не придумывают фейки, а извращают и раздувают реальные противоречивые факты;
  • сложность обнаружения: из-за наличия реальной основы такие манипуляции гораздо труднее выявлять и блокировать.

Ольшевский подчеркнул, что поток дезинформации по поводу спора "упал на восприимчивую почву".

В то же время Москва традиционно открещивается от любых информационных атак. В посольстве РФ в Варшаве заявили, что обвинения "безосновательны", а Россия якобы "не вмешивается в отношения между другими государствами".

Ухудшение отношений между Украиной и Польшей

Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей возникла дипломатическая напряженность после того, как украинский президент Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".

Этот шаг вызвал критику со стороны Варшавы. В Польше считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признают геноцидом польского населения.

На фоне дискуссий вокруг исторической памяти и оценки деятельности УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Впоследствии от этой государственной награды также отказались бывшие президенты Украины.

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