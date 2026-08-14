"Взрыв" дезинформации в Польше: как РФ пытается поссорить Варшаву и Киев

Российские спецслужбы активизировали масштабную кампанию по дезинформации в Польше, используя исторические споры между Варшавой и Киевом для раскола между союзниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россияне сосредоточились на чувствительных исторических темах Второй мировой войны, а также возмущения украинскими беженцами.
Заместитель министра цифровизации Польши Павел Ольшевский заявил, что после возникновения публичного спора российская дезинформация буквально "взорвалась" в соцсетях и на официальных российских медиаплатформах. Впоследствии эти нарративы начали подхватывать и отдельные польские медиа.
По данным анализа Польского института международных отношений (PISM), объем антиукраинского контента на польском языке в соцсетях X, Facebook, Instagram, TikTok и YouTube вырос более чем на 250%.
Эксперты отмечают изменение тактики врага и предостерегают о следующих особенностях атаки:
Ольшевский подчеркнул, что поток дезинформации по поводу спора "упал на восприимчивую почву".
В то же время Москва традиционно открещивается от любых информационных атак. В посольстве РФ в Варшаве заявили, что обвинения "безосновательны", а Россия якобы "не вмешивается в отношения между другими государствами".
Напомним, в конце мая между Украиной и Польшей возникла дипломатическая напряженность после того, как украинский президент Владимир Зеленский присвоил одному из спецподразделений ВСУ почетное наименование "Героев УПА".
Этот шаг вызвал критику со стороны Варшавы. В Польше считают Украинскую повстанческую армию ответственной за Волынскую трагедию 1943-1945 годов, которую признают геноцидом польского населения.
На фоне дискуссий вокруг исторической памяти и оценки деятельности УПА президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла. Впоследствии от этой государственной награды также отказались бывшие президенты Украины.