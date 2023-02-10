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Вибух у Дарницькому районі Києва: керуючому майстерні оголошено про підозру

Фото: вибух у Дарницькому районі Києва (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Сергій Пишкін

Київська міська прокуратора повідомила про підозру керуючому приватної майстерні внаслідок вибуху в Дарницькому районі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

Керуючому майстерні повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Зазначається, що епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля.

Згідно з даними слідства, приміщення заводу використовувалось як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. У своїй роботі працівники використовували газове обладнання.

"При цьому, як встановило слідство, деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені "кустарним" способом, а газові балони, в порушення встановлених вимог, розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди", - пише пресслужба.

Також було встановлено, що з працівниками не проводили інструктажі й навчання з охорони праці й дотримання норм пожежної безпеки й не було забезпечено засобами захисту.

"Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників", - додає Офіс генерального прокурора.

Керуючому майстерні загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що внаслідок вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва загинули четверо людей.

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Київ