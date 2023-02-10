Вибух у Дарницькому районі Києва: керуючому майстерні оголошено про підозру

Керуючому майстерні повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Зазначається, що епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля.

Згідно з даними слідства, приміщення заводу використовувалось як виробничий цех з виготовлення та оброблення ювелірних виробів. У своїй роботі працівники використовували газове обладнання.



"При цьому, як встановило слідство, деякі елементи вказаного обладнання були виготовлені "кустарним" способом, а газові балони, в порушення встановлених вимог, розміщувались в приміщенні, де безпосередньо працювали люди", - пише пресслужба.

Також було встановлено, що з працівниками не проводили інструктажі й навчання з охорони праці й дотримання норм пожежної безпеки й не було забезпечено засобами захисту.



"Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебувало близько 20 робітників", - додає Офіс генерального прокурора.



Керуючому майстерні загрожує до восьми років позбавлення волі.