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Взрыв в Дарницком районе Киева: управляющему мастерской объявлено о подозрении

Фото: взрыв в Дарницком районе Киева (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Сергей Пышкин

Киевская городская прокуратора сообщила о подозрении управляющему частной мастерской в результате взрыва в Дарницком районе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генерального прокурора.

Управляющему мастерской сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, что привело к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Отмечается, что эпицентром взрыва стало одноэтажное промышленное здание.

Согласно данным следствия, помещение завода использовалось как производственный цех по изготовлению и обработке ювелирных изделий. В своей работе работники использовали газовое оборудование.

"При этом, как установило следствие, некоторые элементы указанного оборудования были изготовлены "кустарным" способом, а газовые баллоны, в нарушение установленных требований, размещались в помещении, где непосредственно работали люди", - пишет пресс-служба.

Также было установлено, что с работниками не проводили инструктажи и обучение по охране труда и соблюдению норм пожарной безопасности и они не были обеспечены средствами защиты.

"В результате таких небрежных действий, во время проведения газопламенных работ, которые относятся к работам с повышенной опасностью, произошел взрыв газовых баллонов. На момент происшествия в помещении находилось около 20 рабочих", - добавляет Офис генерального прокурора.

Управляющему мастерской грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева погибли четыре человека.

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Киев