Вибух біля Житомира: перекрито важливу трасу в обидва напрямки

У зв'язку із вибухом, який стався ввечері 2 липня біля Житомира, перекрито трасу Київ-Чоп в обох напрямках. Водії можуть використати інші дороги для об'їзду.

"Патрульні забезпечують безпеку та регулювання дорожнього руху. На місці події працюють всі екстрені служби. Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації", - сказано у повідомленні.

В поліції зазначили, що надзвичайна подія сталася на 126-му кілометрі траси М-06 Київ-Чоп. Також перераховано, через які маршрути можна здійснити об'їзд перекритої ділянки траси:

Вибух під Житомиром: що відомо

Ввечері 2 липня неподалік Житомира стався потужний вибух. На місці працюють рятувальники та поліція. Відомо про багато пошкоджених будинків, а також про щонайменше двох загиблих та 15 постраждалих.

Що саме вибухнуло, поки що невідомо. Спочатку писали про вибух на АЗС, пізніше місцева влада повідомила, що вибухнути міг склад промислового підприємства, який розташовувався в цьому районі. Детальніше про все, що відомо про надзвичайну подію - в матеріалі "РБК-Україна".

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