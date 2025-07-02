Взрыв возле Житомира: перекрыта важная трасса в оба направления

В связи со взрывом, который произошел вечером 2 июля возле Житомира, перекрыта трасса Киев-Чоп в обоих направлениях. Водители могут использовать другие дороги для объезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Житомирской области.

В полиции отметили, что чрезвычайное происшествие произошло на 126-м километре трассы М-06 Киев-Чоп. Также перечислено, через какие маршруты можно осуществить объезд перекрытого участка трассы: В направлении Ровно: на 109-м километре трассы через населенный пункт Головино в направлении Черняхова. В направлении Киева: на 128-м километре трассы через разворот и населенные пункты Черняхов, Головино с выездом на 109-м километре трассы через населенный пункт Тесновка;

на 140-м километре через развязку вблизи населенного пункта Олиевка через Черняхов, Головино с выездом на 109-м километре трассы через населенный пункт Тесновка; "Патрульные обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения. На месте происшествия работают все экстренные службы. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении. Фото: место перекрытия трассы под Житомиром (Google Maps)