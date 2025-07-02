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Взрыв возле Житомира: перекрыта важная трасса в оба направления

Украина, Среда 02 июля 2025 20:37
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Взрыв возле Житомира: перекрыта важная трасса в оба направления Фото: полиция перекрыла трассу Киев-Чоп в обе стороны
Автор: Антон Корж

В связи со взрывом, который произошел вечером 2 июля возле Житомира, перекрыта трасса Киев-Чоп в обоих направлениях. Водители могут использовать другие дороги для объезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Житомирской области.

В полиции отметили, что чрезвычайное происшествие произошло на 126-м километре трассы М-06 Киев-Чоп. Также перечислено, через какие маршруты можно осуществить объезд перекрытого участка трассы:

В направлении Ровно:

  • на 109-м километре трассы через населенный пункт Головино в направлении Черняхова.

В направлении Киева:

  • на 128-м километре трассы через разворот и населенные пункты Черняхов, Головино с выездом на 109-м километре трассы через населенный пункт Тесновка;
  • на 140-м километре через развязку вблизи населенного пункта Олиевка через Черняхов, Головино с выездом на 109-м километре трассы через населенный пункт Тесновка;

"Патрульные обеспечивают безопасность и регулирование дорожного движения. На месте происшествия работают все экстренные службы. Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации", - говорится в сообщении.

Взрыв возле Житомира: перекрыта важная трасса в оба направленияФото: место перекрытия трассы под Житомиром (Google Maps)

Взрыв под Житомиром: что известно

Вечером 2 июля недалеко от Житомира произошел мощный взрыв. На месте работают спасатели и полиция. Известно о многих поврежденных домах, а также о по меньшей мере двух погибших и 15 пострадавших.

Что именно взорвалось, пока неизвестно. Сначала писали о взрыве на АЗС, позже местные власти сообщили, что взорваться мог склад промышленного предприятия, который располагался в этом районе. Подробнее обо всем, что известно о чрезвычайном происшествии - в материале "РБК-Украина".

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Житомир Киев-Чоп Взрыв
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