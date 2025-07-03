Вибух біля Житомира: кількість постраждалих зросла до 82, серед них є діти та іноземець

Як повідомив Бунечко, станом на зараз відомо про 82 постраждалих. Наразі 38 громадян перебувають у лікарнях, серед яких є четверо дітей. Стан госпіталізованих середньої тяжкості або легкий. Зокрема відомо про постраждалого іноземця, якому також надали необхідну допомогу.

Внаслідок надзвичайної ситуації загинули двоє людей.

"Відновлення пошкоджених будівель не відкладається - працюватимемо разом: держава, область і громада. Пожежу ліквідовано. На місці події тривають оперативно-слідчі дії, з'ясовуються причини трагедії", - заявив Бунечко.

Голова ОВА додав, що рух трасою М-06 вже повністю відновлено.