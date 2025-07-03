Взрыв возле Житомира: количество пострадавших возросло до 82, среди них есть дети и иностранец

Как сообщил Бунечко, по состоянию на сейчас известно о 82 пострадавших. Сейчас 38 граждан находятся в больницах, среди которых есть четверо детей. Состояние госпитализированных средней тяжести или легкое. В частности известно о пострадавшем иностранце, которому также оказали необходимую помощь.

В результате чрезвычайной ситуации погибли два человека.

"Восстановление поврежденных зданий не откладывается - будем работать вместе: государство, область и община. Пожар ликвидирован. На месте происшествия продолжаются оперативно-следственные действия, выясняются причины трагедии", - заявил Бунечко.

Глава ОВА добавил, что движение по трассе М-06 уже полностью восстановлено.