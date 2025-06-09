Стався вибух в Японії біля авіабази США: поранено четверо військових

У понеділок поблизу авіабази Кадена в Окінаві стався вибух. Четверо японських військових отримали легкі поранення під час підготовки до операцій із знешкодження боєприпасів.
За даними Міністерства оборони Японії, вибух стався на складі нерозірваних бомб бази. Постраждалі отримали рвані рани пальців і можливе пошкодження слуху.
Як пише видання, наказу про евакуацію мешканців прилеглих районів не видано, і ризику подальших вибухів чи пожеж немає.
Окінава залишається ключовим військовим регіоном США в Японії з часів Другої світової війни.