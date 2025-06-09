Стався вибух в Японії біля авіабази США: поранено четверо військових

Нагадаємо, що у понеділок,12 травня на Західній Яві в Індонезії сталося трагічне загибель 13 осіб під час утилізації просроченних військових боєприпасів.

За словами військового речника Крістомея Сіантурі, серед загиблих у результаті вибуху дев’ять цивільних осіб і чотири військовослужбовці.

Вибух стався на полі, яке зазвичай використовується для утилізації застарілих боєприпасів.

Крім того, 27 травня стався вибух в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. На місці події тривали пошуково-рятувальні роботи.

Після вибуху на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical, що у китайській провінції Шаньдун, було оголошено надзвичайну ситуацію.

Було відомо, що щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще шестеро вважаються зниклими безвісти. На фото та відео з китайських соцмереж видно пошкоджені вікна в сусідніх будинках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.