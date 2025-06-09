Произошел взрыв в Японии возле авиабазы США: ранены четверо военных

В понедельник вблизи авиабазы Кадена в Окинаве произошел взрыв. Четверо японских военных получили легкие ранения во время подготовки к операциям по обезвреживанию боеприпасов.
По данным Министерства обороны Японии, взрыв произошел на складе неразорвавшихся бомб базы. Пострадавшие получили рваные раны пальцев и возможное повреждение слуха.
Как пишет издание, приказ об эвакуации жителей близлежащих районов не издан, и риска дальнейших взрывов или пожаров нет.
Окинава остается ключевым военным регионом США в Японии со времен Второй мировой войны.