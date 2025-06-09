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Произошел взрыв в Японии возле авиабазы США: ранены четверо военных

Иллюстративное фото: Взрыв возле авиабазы США в Японии (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Японии возле авиабазы США произошел взрыв. Четыре военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

В понедельник вблизи авиабазы Кадена в Окинаве произошел взрыв. Четверо японских военных получили легкие ранения во время подготовки к операциям по обезвреживанию боеприпасов.

По данным Министерства обороны Японии, взрыв произошел на складе неразорвавшихся бомб базы. Пострадавшие получили рваные раны пальцев и возможное повреждение слуха.

Как пишет издание, приказ об эвакуации жителей близлежащих районов не издан, и риска дальнейших взрывов или пожаров нет.

Окинава остается ключевым военным регионом США в Японии со времен Второй мировой войны.

Напомним, что в понедельник,12 мая на Западной Яве в Индонезии произошло трагическое гибель 13 человек во время утилизации просроченных военных боеприпасов.

По словам военного спикера Кристомея Сиантури, среди погибших в результате взрыва девять гражданских лиц и четыре военнослужащих.

Взрыв произо шелна поле, которое обычно используется для утилизации устаревших боеприпасов.

Кроме того, 27 мая произошел взрыв в цехе предприятия, расположенного в городе Вейфан. На месте происшествия продолжались поисково-спасательные работы.

После взрыва на химическом заводе Shandong Youdao Chemical, что в китайской провинции Шаньдун, была объявлена чрезвычайная ситуация.

Было известно, что по меньшей мере пять человек погибли, а еще шестеро считаются пропавшими без вести. На фото и видео из китайских соцсетей видно поврежденные окна в соседних домах.

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