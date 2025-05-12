В Індонезії під час утилізації боєприпасів загинули 13 осіб, серед них чотири військових
У понеділок,12 травня на Західній Яві в Індонезії сталося трагічне загибель 13 осіб під час утилізації просроченних військових боєприпасів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Independent.
За словами військового речника Крістомея Сіантурі, серед загиблих у результаті вибуху дев’ять цивільних осіб і чотири військовослужбовці.
Вибух стався на полі, яке зазвичай використовується для утилізації застарілих боєприпасів.
Влада вже розпочала розслідування цього інциденту, зокрема з’ясування, як цивільні особи опинилися на місці події.
Речник армії Індонезії Вах'ю Юдхаяна заявив у телевізійному зверненні, що буде проведено детальне розслідування.
Цей випадок стався менше ніж через рік після масштабної пожежі на військовому складі в Індонезії, що спричинила серію вибухів.
Нагадаємо, що 26 квітня у порту на півдні Ірану стався потужний вибух. Епіцентром вибуху стала адміністративна будівля біля пірса.
Інцидент стався близько 12:30 за місцевим часом у порту Шахід Раджаї. На місце події оперативно прибули групи швидкого реагування.
ЗМІ писали про 750 постраждалих та 8 загиблих.
Через вибух роботу порту призупинили, щоб рятувальні та силові служби могли взяти ситуацію під контроль.
Детальніше про вибух, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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