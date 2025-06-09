Стався вибух в Японії біля авіабази США: поранено четверо військових
В Японії біля авіабази США стався вибух. Чотири військових отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.
У понеділок поблизу авіабази Кадена в Окінаві стався вибух. Четверо японських військових отримали легкі поранення під час підготовки до операцій із знешкодження боєприпасів.
За даними Міністерства оборони Японії, вибух стався на складі нерозірваних бомб бази. Постраждалі отримали рвані рани пальців і можливе пошкодження слуху.
Як пише видання, наказу про евакуацію мешканців прилеглих районів не видано, і ризику подальших вибухів чи пожеж немає.
Окінава залишається ключовим військовим регіоном США в Японії з часів Другої світової війни.
Нагадаємо, що у понеділок,12 травня на Західній Яві в Індонезії сталося трагічне загибель 13 осіб під час утилізації просроченних військових боєприпасів.
За словами військового речника Крістомея Сіантурі, серед загиблих у результаті вибуху дев’ять цивільних осіб і чотири військовослужбовці.
Вибух стався на полі, яке зазвичай використовується для утилізації застарілих боєприпасів.
Крім того, 27 травня стався вибух в цеху підприємства, розташованого в місті Вейфан. На місці події тривали пошуково-рятувальні роботи.
Після вибуху на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical, що у китайській провінції Шаньдун, було оголошено надзвичайну ситуацію.
Було відомо, що щонайменше п'ятеро людей загинули, а ще шестеро вважаються зниклими безвісти. На фото та відео з китайських соцмереж видно пошкоджені вікна в сусідніх будинках.
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