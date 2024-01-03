Вибух у Бейруті: ХАМАС заморозив мирні переговори з Ізраїлем, - ЗМІ

"Ми поінформували братів у Катарі та Єгипті про заморожування переговорів", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, маються на увазі саме переговори щодо припинення вогню у Секторі Газа.

Катар і Єгипет були посередниками у цьому діалозі між Ізраїлем та ХАМАС.

Ліквідація заступника голови ХАМАСу

Ввечері 2 січня у передмісті ліванської столиці Бейрута підірвали заступника ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі. Вибух прогримів біля офісу палестинського угруповання.

Салех аль-Арурі - старший лідер визнаної низкою країн терористичної організації ХАМАС та один із командирів-засновників його військового крила (бригада "Ізз ад-Дін аль-Кассам").

Станом на 2023 рік він також був заступником голови політичного бюро ХАМАСу і військовим командувачем руху на Західному Березі, хоча жив у Лівані. Працював вербувальником і брав активну участь у зборі та переказі коштів від імені ХАМАСу.

Аль-Арурі кілька разів потрапляв до в'язниці в Ізраїлі. У 2010 році його обміняли в рамках звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.

Ліквідація бойовиків ХАМАСу

В Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) 1 січня повідомили, що під час нічного авіаудару в центрі Сектору Газа знищили командира роти елітних сил ХАМАСу в місті Дейр-ель-Балах.

У грудні ЦАХАЛ ліквідував двох високопоставлених чиновників розвідувального підрозділу ХАМАСу. Один із них був відповідальним за теракти 7 жовтня на території Ізраїлю.

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