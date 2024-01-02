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У Лівані підірвали заступника ватажка ХАМАСу

Ліван, Вівторок 02 січня 2024 19:53
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У Лівані підірвали заступника ватажка ХАМАСу Архівне фото: Салех аль-Арурі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Заступник ватажка ХАМАСу Салех аль-Арурі загинув унаслідок вибуху на південь від ліванської столиці Бейрута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Видання пише, що терористи ХАМАСу підтвердив факт його загибелі.

За даними ліванських державних ЗМІ, вибух стався біля офісу ХАМАС у Даніє - передмісті ліванської столиці.

Ті самі ліванські ЗМІ пишуть, що внаслідок вибуху загинули чотири людини.

Салех аль-Арурі

Старший лідер визнаної низкою країн терористичної організації ХАМАС і один із командирів-засновників його військового крила (бригада "Ізз ад-Дін аль-Кассам").

Повідомляють, що станом на 2023 рік він також був заступником голови політичного бюро ХАМАСу і військовим командувачем ХАМАСу на Західному Березі, хоча жив у Лівані. Він також працював вербувальником і брав активну участь у зборі та переказі коштів від імені ХАМАСу.

Аль-Арурі кілька разів потрапляв до в'язниці в Ізраїлі, і 2010 року його обміняли в рамках звільнення понад тисячі палестинців на захопленого капрала ізраїльської армії Гілада Шаліта.

Ліквідація бойовиків ХАМАСу

У Армії оборони Ізраїлю заявили, що під час нічного авіаудару знищили командира роти елітних сил ХАМАСу в місті Дейр-ель-Балах у центрі Сектору Газа.

Також у грудні ЦАХАЛ ліквідував двох високопоставлених чиновників розвідувального підрозділу ХАМАСу. Один із них був відповідальним за теракти 7 жовтня.

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