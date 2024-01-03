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Взрыв в Бейруте: ХАМАС заморозил мирные переговоры с Израилем, - СМИ

Фото: переговоры ХАМАС и Израиля по Сектору Газа заморожены (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о заморозке переговоров о прекращении огня с Израилем после убийства в Ливане заместителя главы движения Салеха аль-Арури.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Мы проинформировали братьев в Катаре и Египте о замораживании переговоров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, имеются в виду именно переговоры о прекращении огня в Секторе Газа.

Катар и Египет были посредниками в этом диалоге между Израилем и ХАМАС.

Ликвидация заместителя главы ХАМАСа

Вечером 2 января в пригороде ливанской столицы Бейрута подорвали заместителя главаря ХАМАСа Салеха аль-Арури. Взрыв прогремел возле офиса палестинской группировки.

Салех аль-Арури - старший лидер признанной рядом стран террористической организации ХАМАС и один из командиров-основателей его военного крыла (бригада "Изз ад-Дин аль-Кассам").

По состоянию на 2023 год он также был заместителем главы политического бюро ХАМАСа и военным командующим движения на Западном Берегу, хотя жил в Ливане. Работал вербовщиком и принимал активное участие в сборе и переводе средств от имени ХАМАСа.

Аль-Арури несколько раз попадал в тюрьму в Израиле. В 2010 году его обменяли в рамках освобождения более тысячи палестинцев на захваченного капрала израильской армии Гилада Шалита.

Ликвидация боевиков ХАМАСа

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 1 января сообщили, что во время ночного авиаудара в центре Сектора Газа уничтожили командира роты элитных сил ХАМАСа в городе Дейр-эль-Балах.

В декабре ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных чиновников разведывательного подразделения ХАМАСа. Один из них был ответственным за теракты 7 октября на территории Израиля.

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