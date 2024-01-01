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Ізраїль ліквідував командувача ХАМАС, який керував нападом на одне з поселень 7 жовтня

Сектор Газа, Понеділок 01 січня 2024 15:24
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Ізраїль ліквідував командувача ХАМАС, який керував нападом на одне з поселень 7 жовтня Фото: ЦАХАЛ ліквідував командувача ХАМАС, який керував нападами 7 жовтня (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Армії оборони Ізраїлю заявили, що під час нічного авіаудару знищили командира роти елітних сил ХАМАСу в місті Дейр-ель-Балах у центрі Сектору Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

У повідомленні йдеться про те, що Адель Мсамма командував терористами Нухба, які здійснили напад на Кіссуфім 7 жовтня, і керував іншими членами ХАМАС атакувати прикордонні громади Беері та Нірім.

"Після цього Мсамма очолив бойові дії в Секторі Газа проти наших сил", - кажуть в ЦАХАЛ.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися в Ізраїль. Терористи почали вбивати і викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Єрусалимом та бойовиками почалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених, тоді посередником виступив Катар. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

20 грудня Ізраїль запропонував палестинцям знову укласти перемир'я терміном на тиждень. При цьому ХАМАС відкинув пропозицію.

Сьогодні стало відомо, що Армія Ізраїлю виведе частину своїх бригад із Сектору Газа. Такі дії зумовлені успішним перехопленням контролю в регіоні.

У той же час прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяхуназвав три умови, які мають бути виконані для закінчення війни проти палестинських бойовиків ХАМАС у Секторі Газа.

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