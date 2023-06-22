Вибух у багатоповерхівці Києва: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої

Фото: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої (t.me/VA_Kyiv)

Кількість жертв вибуху в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зросла. Рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", - пише міський голова. Вибух в багатоповерхівці Києва Вранці, 22 червня, в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу. Як повідомляла ДСНС, станом на 11:30 внаслідок вибуху було відомо про: 2 загиблих;

5 постраждалих;

20 врятованих цивільних. Усім постраждалим надається медична й психологічна допомога. Також для евакуйованих мешканців були визначені місця тимчасового проживання. Через вибух сталося руйнування кількох поверхів, зруйновано 4 квартири. Пожежу, площею 250 кв.метрів, ліквідували о 8:10. "Причини вибуху встановлююся. Одна з версій - витік газу", - додали в ДСНС.