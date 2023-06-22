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Вибух у багатоповерхівці Києва: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої

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Четвер 22 червня 2023 12:33
Вибух у багатоповерхівці Києва: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої Фото: рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв вибуху в багатоповерхівці Дніпровського району Києва зросла. Рятувальники дістали тіло ще однієї загиблої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Києва Віталія Кличка.

"З-під завалів будинку в Дніпровському районі рятувальники дістали ще одне тіло - загиблої жінки. Пошуково-рятувальна операція триває", - пише міський голова.

Вибух в багатоповерхівці Києва

Вранці, 22 червня, в одній із багатоповерхівок Києва у Дніпровському районі стався вибух газу.

Як повідомляла ДСНС, станом на 11:30 внаслідок вибуху було відомо про:

  • 2 загиблих;
  • 5 постраждалих;
  • 20 врятованих цивільних.

Усім постраждалим надається медична й психологічна допомога. Також для евакуйованих мешканців були визначені місця тимчасового проживання.

Через вибух сталося руйнування кількох поверхів, зруйновано 4 квартири. Пожежу, площею 250 кв.метрів, ліквідували о 8:10.

"Причини вибуху встановлююся. Одна з версій - витік газу", - додали в ДСНС.

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