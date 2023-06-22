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Взрыв в многоэтажке Киева: спасатели достали тело еще одной погибшей

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Четверг 22 июня 2023 12:33
Взрыв в многоэтажке Киева: спасатели достали тело еще одной погибшей Фото: спасатели получили тело еще одной погибшей (t.me/VA_Kyiv)
Автор: Сергей Пышкин

Количество жертв взрыва в многоэтажке Днепровского района Киева возросло. Спасатели достали тело еще одной погибшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Из-под завалов дома в Днепровском районе спасатели достали еще одно тело - погибшей женщины. Поисково-спасательная операция продолжается", - пишет городской голова.

Взрыв в многоэтажке Киева

Утром, 22 июня, в одной из многоэтажек Киева в Днепровском районе произошел взрыв газа.

Как сообщала ГСЧС, по состоянию на 11:30 в результате взрыва было известно о:

  • 2 погибших;
  • 5 пострадавших;
  • 20 спасенных гражданских.

Всем пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь. Также для эвакуированных жителей были определены места временного проживания.

Из-за взрыва произошло разрушение нескольких этажей, разрушено 4 квартиры. Пожар, площадью 250 кв.метров, ликвидировали в 8:10.

"Причины взрыва устанавливаются. Одна из версий - утечка газа", - добавили в ГСЧС.

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