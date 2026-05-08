Вибух авто у Дніпрі був терактом, виконавців затримали "по гарячих слідах"

12:59 08.05.2026 Пт
2 хв
Яке покаранння загрожує зловмисникам?
aimg Тетяна Степанова
Вибух авто у Дніпрі був терактом, виконавців затримали "по гарячих слідах" Ілюстративне фото: правоохоронці затримали виконавців теракту у Дніпрі (facebook/com SecurSerUkraine)
Служба безпеки та Національна поліція "по гарячих слідах" затримали двох виконавців замовного теракту, які підірвали авто у Дніпрі 7 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Вчора близько 7:30 ранку у Соборному районі міста вибухнув припаркований автомобіль військовослужбовця ЗСУ.

Протягом декількох годин після вибуху співробітники СБУ ідентифікували особи виконавців підриву і затримали їх. Одного з них перехопили на спробі втечі за кордон, де він сподівався сховатися від правосуддя.

Як з’ясувало розслідування, фігуранти на замовлення РФ заклали під автомобіль українського воїна саморобний вибуховий пристрій і встановили поруч телефонну камеру для відеофіксації теракту.

У подальшому вибухівку було дистанційно активовано за допомогою дзвінка на мобільний телефон, яким було споряджено бомбу.

Фото: правоохоронці затримали виконавців теракту у Дніпрі (t.me/SBUkr)

За матеріалами справи, обидва терориста - мешканці Самарівського району Дніпропетровщини, які шукали "швидкі заробітки" у Telegram-каналах. Вони погодились підірвати авто військового ЗСУ в обмін на гроші з РФ.

Під час обшуків у затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та одяг, які вони використовували під час підготовки та вчинення теракту.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Теракт у Дніпрі

Нагадаємо, вранці 7 травня у Соборному районі Дніпра вибухнув припаркований автомобіль.

Внаслідок вибуху транспортного засобу травмовано двоє чоловіків.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом терористичного акту (ст. 258 КК України).

Служба безпеки України Дніпро Національна поліція Теракт
Оновлена версія нацизму має маркування: "сделано в России", - Зеленський
