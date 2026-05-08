Взрыв автомобиля в Днепре был терактом, исполнителей задержали "по горячим следам"

Служба безопасности и Национальная полиция "по горячим следам" задержали двух исполнителей заказного теракта, которые взорвали автомобиль в Днепре 7 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Вчера около 7:30 утра в Соборном районе города взорвался припаркованный автомобиль военнослужащего ВСУ.

В течение нескольких часов после взрыва сотрудники СБУ идентифицировали личности исполнителей подрыва и задержали их. Одного из них перехватили на попытке бегства за границу, где он надеялся скрыться от правосудия.

Как выяснило расследование, фигуранты по заказу РФ заложили под автомобиль украинского воина самодельное взрывное устройство и установили рядом телефонную камеру для видеофиксации теракта.

В дальнейшем взрывчатка была дистанционно активирована с помощью звонка на мобильный телефон, которым была снаряжена бомба.

Фото: правоохранители задержали исполнителей теракта в Днепре (t.me/SBUkr)

По материалам дела, оба террориста - жители Самаровского района Днепропетровской области, которые искали "быстрые заработки" в Telegram-каналах. Они согласились взорвать авто военного ВСУ в обмен на деньги из РФ.

Во время обысков у задержанных изъяты мобильные телефоны, сим-карты и одежда, которые они использовали во время подготовки и совершения теракта.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).



Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.