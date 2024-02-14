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Вибух в авто у Чернігові. Причиною була граната, водій помер у лікарні

Фото: причиною вибуху у Чернігові була граната (t.me/policechernihiv)
Автор: Наталія Юрченко

Чоловік, який постраждав внаслідок вибуху в автомобілі у Чернігові, помер у лікарні. Причиною інциденту, ймовірно, був вибух гранати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"У нього були пошкоджені органи черевної порожнини, грудна клітина, черепно-мозкова травма. Велика частина мозку була пошкоджена. Оперували, але, на жаль, врятувати не вдалось", - повідомив заступник гендиректора Чернігівської обласної лікарні Валерій Чобітько.

За його словами, постраждалий водій був в атонічній комі. Як зазначив медик, з цього стану рідко хто виходить.

"Суспільне" повідомляє з посиланням на власні джерела, що в автомобілі вибухнула граната.

Що відомо про інцидент

Ввечері 13 лютого у Чернігові стався вибух у усередині легкового авто Land Rover.

Поліція Чернігівської області повідомила, що внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто. Їх госпіталізували. Відомо, що пасажирка також померла у лікарні.

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ЧернігівВибух