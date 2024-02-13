У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині: поліція розкрила деталі
У Чернігові сьогодні, 13 лютого, пролунав вибух усередині легкового авто. Постраждали двоє людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області в Telegram.
Як зазначили правоохоронці, інформація про вибух в автомобілі в одному з мікрорайонів Чернігова надійшла близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто, - чоловік і жінка. Їх госпіталізували.
Фото: автомобіль, у якому стався вибух (t.me/policechernihiv)
Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.
Поліція встановлює обставини інциденту.
Вибух авто у Дніпрі
Нагадаємо, 20 січня, близько 15:00 у Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували двоє людей.
Як повідомили у місцевій поліції, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано водія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.