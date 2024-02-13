ua en ru
Вт, 13 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині: поліція розкрила деталі

Чернігів, Вівторок 13 лютого 2024 20:18
UA EN RU
У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині: поліція розкрила деталі Фото: у Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині (t.me/policechernihiv)
Автор: Іван Носальський

У Чернігові сьогодні, 13 лютого, пролунав вибух усередині легкового авто. Постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Чернігівської області в Telegram.

Як зазначили правоохоронці, інформація про вибух в автомобілі в одному з мікрорайонів Чернігова надійшла близько 19:00. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей, які перебували в авто, - чоловік і жінка. Їх госпіталізували.

У Чернігові вибухнув автомобіль з людьми всередині: поліція розкрила деталіФото: автомобіль, у якому стався вибух (t.me/policechernihiv)

Наразі на місці інциденту працюють слідчо-оперативні групи поліції, керівництво Чернігівського районного управління поліції, вибухотехніки обласної поліції, криміналістична лабораторія.

Поліція встановлює обставини інциденту.

Вибух авто у Дніпрі

Нагадаємо, 20 січня, близько 15:00 у Дніпрі вибухнув автомобіль, у якому перебували двоє людей.

Як повідомили у місцевій поліції, стався вибух невідомого предмета, внаслідок чого травмовано водія.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів поліцейські Вибух
NEWS
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
Сирський: росіяни не цінують своїх солдатів, їх втрати у 7-8 разів вищі за наші
DAILY
Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Як Кенігсберг став Калінінградом та чи може там початися війна Росії з НАТО