Взрыв в авто в Чернигове. Причиной была граната, двое погибших

"У него были повреждены органы брюшной полости, грудная клетка, черепно-мозговая травма. Большая часть мозга была повреждена. Оперировали, но, к сожалению, спасти не удалось", - сообщил заместитель гендиректора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько.

По его словам, пострадавший водитель находился в атонической коме. Как отметил медик, из этого состояния редко кто выходит.

"Суспільне" сообщает со ссылкой на собственные источники, что в автомобиле взорвалась граната.

Обновлено 17:04

По данным полиции, мужчина и женщина, которые находились в авто, погибли от полученных травм в больнице.

При этом правоохранители подтвердили версию, что, по предварительной информации в авто взорвалась граната.

Обстоятельства взрыва в авто расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Что известно об инциденте

Вечером 13 февраля в Чернигове произошел взрыв внутри легкового автомобиля Land Rover.

Полиция Черниговской области сообщила, что в результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в авто. Их госпитализировали. Известно, что пассажирка также скончалась в больнице.