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Вибрались із пекла. Поліцейським вдалося евакуювати ще 20 людей із Бахмута (відео)

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Бахмут, Субота 29 квітня 2023 15:43
Вибрались із пекла. Поліцейським вдалося евакуювати ще 20 людей із Бахмута (відео) Фото: Поліцейські (facebook.com/don.gunp)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронцям вдалося евакуювати ще 20 людей із Бахмута у Донецькій області. Люди весь час перебували у підвалах і через обстріли не мали можливості вийти на поверхню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Донецької області.

"У Бахмуті точаться найзапекліші бої, проте в місті залишаються мирні мешканці. Поліцейські допомагають врятувати людей, які тікають від російських снарядів. Евакуаційні заходи проводяться спільно з військовослужбовцями ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці забирають людей з обумовленої локації та вивозять у безпечне місце. Протягом п’яти днів "Білим Янголам" вдалося евакуювати з міста 20 жителів. Серед евакуйованих - двоє поранених чоловіків, маломобільна літня жінка та домашні тварини - папуга та такса Семен Семенович.

"Налякані люди розповіли, що їм дивом пощастило вибратися з пекла. Окупанти перетворили їхні квартири та все місто на руїни. Через потужні обстріли мешканці не мали жодної змоги вийти з підвалу", - повідомили поліцейські.

Евакуйованих доставили до пункту допомоги. Надалі опікуватися людьми буде військова адміністрація, яка забезпечить прихисток і догляд.

Нагадаємо, що правоохоронцям вдалося евакуювати семеро дітей віком від двох до одинадцяти років з лінії фронту поблизу Куп'янська (Харківська область).

Окрім Бахмута Донецької області, примусову евакуацію дітей можуть запровадити ще у 13 громадах регіону.

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