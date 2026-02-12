ua en ru
Виборці віком 115 років: у ЦВК розповіли про проблему "мертвих душ" в окупації

Київ, Четвер 12 лютого 2026 17:44
UA EN RU
Виборці віком 115 років: у ЦВК розповіли про проблему "мертвих душ" в окупації Ілюстративне фото: в Україні планують вибори під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні налічується понад 34 млн виборців. Але існує проблема "мертвих душ" на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявив перший заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання робочої групи з підготовки законодавчих пропозицій щодо виборів.

Читайте також: Зеленський розкрив, хто порушує питання виборів в Україні та які умови

Дубовик зазначив, що в Державному реєстрі виборців України зафіксовано 34 167 345 осіб. Серед них 1 457 770 осіб - не мають зареєстрованої виборчої адреси.

Проблема "мертвих душ" та аномальні цифри

За словами Дубовика, головна проблема - відсутність обміну даними з тимчасово окупованими територіями, що створює аномальну статистику тривалості життя:

  • 42 000 виборців в окупації офіційно мають вік понад 100 років.
  • понад 1000 виборців старші за 115 років.

"У нас просто немає інформації про їхню смертність", - пояснив заступник голови ЦВК.

Зміни для переселенців

Дубовик повідомив, що ЦВК уже підготувала проєкт змін до Реєстру для того, щоб вирішити проблему з місцем голосування для переселенців.

Робоча підгрупа вже узгодила механізм тимчасової зміни місця голосування, який не потребує повної зміни виборчої адреси. Це дасть змогу переселенцям реалізувати своє право голосу за фактичним місцем перебування.

Наразі більшість цих пропозицій відображено у відповідному законопроєкті. Комісія завершує роботу над технічними аспектами та виходить на фінальні етапи підготовки оновленої системи обліку виборців.

Вибори в Україні

Нагадаємо, зараз українська влада готує зміни до законодавства, які дадуть змогу організувати вибори в умовах війни з Росією.

Учора, 11 лютого, FT з посиланням на джерела написало про те, що дата виборів в Україні може бути оголошена 24 лютого. Коментуючи таке вкидання, президент України Володимир Зеленський зазначив, що зробити таке оголошення в річницю повномасштабного вторгнення РФ - це дурна ідея.

За словами глави української держави, для проведення виборів необхідне перемир'я з Росією.

Центральна виборча комісія Вибори в Україні Війна в Україні
