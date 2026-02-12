ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Избиратели в возрасте 115 лет: в ЦИК рассказали о проблеме "мертвых душ" в оккупации

Киев, Четверг 12 февраля 2026 17:44
UA EN RU
Избиратели в возрасте 115 лет: в ЦИК рассказали о проблеме "мертвых душ" в оккупации Иллюстративное фото: в Украине планируют выборы во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине насчитывается более 34 млн избирателей. Но существует проблема "мертвых душ" на временно оккупированных территориях.

Об этом заявил первый заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание рабочей группы по подготовке законодательных предложений по выборам.

Читайте также: Зеленский раскрыл, кто поднимает вопрос выборов в Украине и каковы условия

Дубовик отметил, что в Государственном реестре избирателей Украины зафиксировано 34 167 345 человек. Среди них 1 457 770 человек - не имеют зарегистрированного избирательного адреса.

Проблема "мертвых душ" и аномальные цифры

По словам Дубовика, главная проблема - отсутствие обмена данными с временно оккупированными территориями, что создает аномальную статистику продолжительности жизни:

  • 42 000 избирателей в оккупации официально имеют возраст более 100 лет.
  • более 1000 избирателей старше 115 лет.

"У нас просто нет информации об их смертности", - пояснил замглавы ЦИК.

Изменения для переселенцев

Дубовик сообщил, что ЦИК уже подготовил проект изменений в Реестр для того, чтобы решить проблему с местом голосования для переселенцев.

Рабочая подгруппа уже согласовала механизм временного изменения места голосования, не требующий полного изменения избирательного адреса. Это позволит переселенцам реализовать свое право голоса по фактическому месту нахождения.

В настоящее время большинство этих предложений отражены в соответствующем законопроекте. Комиссия завершает работу над техническими аспектами и выходит на финальные этапы подготовки обновленной системы учета избирателей.

Выборы в Украине

Напомним, сейчас украинские власти готовят изменения в законодательство, которые позволят организовать выборы в условиях войны с Россией.

Вчера, 11 февраля, FT со ссылкой на источники написало о том, что дата выборов в Украине может быть объявлена 24 февраля. Комментируя такой вброс, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что сделать такое объявление в годовщину полномасштабного вторжения РФ - это глупая идея.

По словам главы украинского государства, для проведения выборов необходимо перемирие с Россией.

Читайте РБК-Украина в Google News
Центральная избирательная комиссия Выборы в Украине Война в Украине
Новости
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
"Момент стыда": в Украине жестко прошлись по МОК за отстранение Гераскевича
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ