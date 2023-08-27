Вибори зі спостерігачами в окопах та держзрада за корупцію. Головне з інтерв'ю Зеленського

Корупцію можуть прирівняти до державної зради на час воєнного стану, а вибори в Україні можливі навіть під час війни.

Державна зрада за корупцію

Зеленський протягом найближчого тижня запропонує Верховній раді прирівняти корупцію до державної зради. Але це має діяти лише під час воєнного стану в Україні.

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Водночас він не знає, чи підтримає український парламент таку ініціативу.

Вибори під час війни і спостерігачі в окопах

У відповідь на заклики з боку США та ЄС провести в Україні вибори, попри війну, Зеленський назвав умови, за яких це може стати реальністю. Але додав, що наразі вибори під час війни заборонені законодавством.

"Я сказав, якщо ви готові дати мені 5 млрд, бо я не людина, яка займається бруківкою, і не зможу просто забрати з бюджету 5 млрд. Мені здається, саме така сума потрібна для виборів у звичайний час, а у воєнний - я не знаю, яка це сума. Проводити в кредит вибори я не буду, забирати гроші від зброї і давати їх на вибори також не буду", - розповів Зеленський.

Окрім фінансової підтримки, за словами президента, США та Європа мають забезпечити прозорість виборів, а саме, направити в Україну своїх спостерігачів, включно з лінією фронту.

"Але, найголовніше - давайте ризикувати тоді разом. Спостерігачі повинні бути в окопах. Я сказав, на передову ми маємо відправити спостерігачів, щоб наші вибори були легітимними для всього світу. Це абсолютно справедливо", - сказав він.

Чи може Україна воювати в довгу

Україна готова воювати в довгу, але за умови мінімізування жертв, заявив Зеленський, навівши приклад Ізраїлю.

"Ізраїль воює. Дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати в довгу, не втрачаючи людей. Мінімізувати жертви, як з прикладом Ізраїлю. Можна так жити", - заявив він.

Вступ в НАТО. Чи є план "Б", якщо не буде запрошення

Якщо на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у 2024 році, Україна не отримає запрошення в Альянс, то, за словами Зеленського, вона спробує зробити це через рік.

"А якщо запросять? Якщо запросять, то є держави, які мають досвід, коли є сигнал, а потім хтось проти серед союзників. Ну от шведські наші партнери. Запрошення - це ще не все, але це дуже-дуже близько", - додав президент.

За його словами, запрошення України в НАТО - це політичне рішення світу, кінцеве рішення світу, де Україна буде в геополітиці.

"Я боровся за запрошення тільки через це", - підкреслив він.

Повернення Криму

Зеленський вважає, що, коли ЗСУ будуть на адмінкордоні з Кримом, то буде шанс дотиснути Росію політично.

"Менше жертв. Якщо ми будемо на адмінкордоні з Кримом, я вважаю, що можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території Криму. Я вважаю, що це було б кращим", - відповів він на питання, яким він бачить шлях звільнення Криму.

Яку зброю виготовляє Україна

Як розповів Зеленський, Україна на сьогодні випускає навіть ту зброю, якої ніколи не мала.

"Ми випускаємо "Нептуни", "Стугни", "Корсари". Ми випускаємо таку кількість "Стугн" і "Корсарів", не можу сказати, але навіть не в десятки разів більше, ніж до війни, це просто колосальні цифри", - розповів президент.

Він додав, що також Україна працює над виготовленням зброї "натівського" зразку, зокрема артилерії 155-калібру, яка вже працює на полі бою. За його словами, крім ракет та снарядів в Україні також виготовляється велика кількість дронів. Але головне завдання - щоб в Україні могли все, що можливо, виготовляти та закуповувати по максимуму.

"Моє завдання, щоб все в Україні, що може виготовлятися приватно, щоб ми замовляли все по максимуму. Десь я бачу броньовики, десь я бачу дрони. Ми все це замовляємо", - наголосив глава держави.

Форум оборонних індустрій в жовтні 2023

Зеленський назвав очікування від Military-Tech форуму, який відбудеться в жовтні 2023 року в Україні.

"Ми зробимо в жовтні такий форум, а саме Military-Tech форум в Україні й приїдуть дуже багато підприємств з багатьох країн світу, різних континентів. Тут ніхто не бореться за кількість. Просто ми вважаємо, що головні компанії Military-Tech приїдуть. І ми будемо мати, зараз попрацюємо й будемо мати деякі конкретики й відповідні контракти", - пояснив президент.