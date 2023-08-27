Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни

В Україні можуть прирівняти корупцію до державної зради. Це буде діяти до кінця воєнного стану в країні.

Про це розповів український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук

"Я поставив задачу. Законодавцям буде запропоновано прирівняти корупцію до державної зради на воєнний час. Я розумію, що це не може діяти постійно, але на воєнний час, я думаю, це допоможе", - сказав президент.

Зеленський сказав, що не знає, чи підтримають цю пропозицію законодавці.

"Чи підтримають це законодавці, я не знаю, але я точно запропоную. Бо ми розвиваємо демократичне суспільно, і дуже важливо не прикручувати гайки, і не дивитися кожного разу на той чи інший кричущий випадок, а запроваджувати системні речі", - наголосив він.

За словами глави держави, парламент отримає дану пропозицію в найближчий тиждень.

"І далі гра на боці парламенту", - додав президент.

Корупційні скандали в Україні

Нагадаємо, після гучних корупційних скандалів в обласних військкоматах президент України Володимир Зеленський ініціював перевірки ТЦК по всій країні. Пізніше Зеленський затвердив рішення РНБО, яким доручили звільнити всіх начальників обласних військкоматів. У деяких регіонах вже розпочали процедуру звільнення начальників ТЦК.

До того ж нещодавно в ЗМІ з'явилося розслідування про те, що Міноборони нібито закупило в турецької фірми Vector avia hava araçlari зимові куртки для військових, але за завищеною ціною. Ціна курток під час доставки, за даними розслідування, зросла втричі.

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