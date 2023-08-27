Выборы с наблюдателями в окопах и госизмена за коррупцию. Главное из интервью Зеленского

Коррупцию могут приравнять к государственной измене во время военного положения, а выборы в Украине возможны даже во время войны.

Государственная измена за коррупцию

Зеленский в ближайшие недели предложит Верховной раде приравнять коррупцию к государственной измене. Но это должно действовать только во время военного положения в Украине.

"Я поставил задачу. Законодателям будет предложено приравнять коррупцию к государственной измене на военное время. Я понимаю, что это не может действовать постоянно, но на военное время, я думаю, это поможет", - сказал президент.

В то же время, он не знает, поддержит ли украинский парламент такую инициативу.

Выборы во время войны и наблюдатели в окопах

В ответ на призывы со стороны США и ЕС провести в Украине выборы, несмотря на войну, Зеленский назвал условия, при которых это может стать реальностью. Но добавил, что выборы во время войны запрещены законодательством.

"Я сказал, если вы готовы дать мне 5 млрд, потому что я не человек, который занимается брусчаткой, и не смогу просто забрать из бюджета 5 млрд. Мне кажется, именно такая сумма нужна для выборов в обычное время, а в военное - я не знаю, какая это сумма. Проводить в кредит выборы я не буду, забирать деньги от оружия и давать их на выборы тоже не буду", - рассказал Зеленский.

Кроме финансовой поддержки, по словам президента, США и Европа должны обеспечить прозрачность выборов, а именно направить в Украину своих наблюдателей, включая линию фронта.

"Но, самое главное - давайте рисковать тогда вместе. Наблюдатели должны быть в окопах. Я сказал, на передовую мы должны отправить наблюдателей, чтобы наши выборы были легитимными для всего мира. Это абсолютно справедливо", - сказал он.

Может ли Украина воевать в долгую

Украина готова воевать в долгую, но при минимизации жертв, заявил Зеленский, приведя пример Израиля.

"Израиль воюет. Смотря, какая это война. Мы готовы воевать в долгую, не теряя людей. Минимизировать жертвы, как с примером Израиля. Можно так жить", - заявил он.

Вступление в НАТО. Есть ли план "Б", если не будет приглашения

Если на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится в 2024 году, Украина не получит приглашение в Альянс, то, по словам Зеленского, она попытается сделать это через год.

"А если пригласят? Если пригласят, то есть государства, которые имеют опыт, когда есть сигнал, а потом кто-то против среди союзников. Ну вот шведские наши партнеры. Приглашение - это еще не все, но это очень близко", - добавил президент.

По его словам, приглашение Украины в НАТО - это политическое решение мира, конечное решение мира, где Украина будет в геополитике.

"Я боролся за приглашение только из-за этого", - подчеркнул он.

Возвращение Крыма

Зеленский считает, что, когда ВСУ будут на админгранице с Крымом, то будет шанс дожать Россию политически.

"Меньше жертв. Если мы будем на админгранице с Крымом, я считаю, что можно политически дожать демилитаризацию России на территории Крыма. Я считаю, что это было бы лучше", - ответил он на вопрос, каким он видит путь освобождения Крыма.

Какое оружие производит Украина

Как рассказал Зеленский, Украина на сегодняшний день выпускает даже то оружие, которого никогда не было.

"Мы выпускаем "Нептуны", "Стугны", "Корсары". Мы выпускаем такое количество "Стугн" и "Корсаров", не могу сказать, но даже не в десятки раз больше, чем до войны, это просто колоссальные цифры", - рассказал президент.

Он добавил, что также Украина работает над изготовлением оружия "натовского" образца, в частности, артиллерии 155-калибра, которая уже работает на поле боя. По его словам, кроме ракет и снарядов в Украине также производится большое количество дронов. Но главная задача - чтобы в Украине могли все, что возможно, производить и закупать по максимуму.

"Моя задача, чтобы все в Украине, что может производиться частно, чтобы мы заказывали все по максимуму. Где-то я вижу броневики, где-то я вижу дроны. Мы все это заказываем", - подчеркнул глава государства.

Форум оборонных индустрий в октябре 2023

Зеленский назвал ожидания от Military-Tech форума, который состоится в октябре 2023 года в Украине.

"Мы сделаем в октябре такой форум, а именно Military-Tech форум в Украину и приедут очень много предприятий из многих стран мира, разных континентов. Здесь никто не борется за количество. Просто мы считаем, что главные компании Military-Tech приедут. И мы будем иметь, сейчас поработаем и будем иметь некоторые конкретики и соответствующие контракты", - пояснил президент.